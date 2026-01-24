L’inaugurazione dopo i lavori alla scuola Manzoni di Maniago.
Un investimento sul futuro che parte dai banchi di scuola e dalla sicurezza degli edifici. È stata inaugurata sabato 24 gennaio a Maniago la rinnovata scuola primaria “Alessandro Manzoni”, al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato in larga parte con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il sindaco di Maniago Umberto Scarabello e il ministro Luca Ciriani.
Un’opera da oltre 3,3 milioni di euro che ha restituito alla comunità un plesso scolastico più sicuro, efficiente e moderno, grazie a lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico. Un risultato, ha sottolineato Amirante, frutto della collaborazione tra istituzioni e della volontà condivisa di investire nella qualità degli spazi educativi come elemento centrale per la crescita dei territori e delle nuove generazioni.
“Un investimento sul futuro”.
“Non celebriamo solo la conclusione di un cantiere, ma il compimento di un investimento sul futuro, che passa dalla sicurezza degli edifici scolastici, dalla qualità degli spazi educativi e dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme per dare risposte concrete ai territori”, ha commentato l’assessore Amirante.
Portando il saluto della Regione e del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore ha ricordato come l’intervento rientri nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con risorse assegnate alla Regione e programmate secondo criteri ministeriali condivisi. Il plesso, candidato dal Comune di Maniago al bando di edilizia scolastica, è stato individuato come prioritario per un importante intervento di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi del Pnrr.
L’investimento complessivo ammonta a oltre 3 milioni e 352 mila euro, di cui circa 2 milioni e 800 mila euro finanziati con fondi Pnrr, 270 mila euro di cofinanziamento regionale e 282 mila euro a carico del Comune. A questi si aggiunge un contributo regionale di 56 mila euro destinato agli arredi scolastici, finanziati attraverso uno specifico bando e decreto, che ha consentito di consegnare ambienti pienamente funzionali e adeguati alla didattica contemporanea.
Una scuola più moderna e sicura.
“Quello messo in campo – ha sottolineato Amirante – è stato un impegno significativo, che testimonia la volontà condivisa di garantire edifici scolastici sicuri, moderni ed efficienti“. La scuola, costruita nel 1977 e oggi completamente riqualificata, accoglie oltre cento alunne e alunni e rappresenta “un luogo di crescita, relazione e comunità, dove si costruiscono le basi del senso civico, della conoscenza e della fiducia nel domani”.
L’assessore ha ribadito l’impegno della Regione a proseguire con convinzione gli investimenti nell’edilizia scolastica, “condizione essenziale per garantire il diritto allo studio e pari opportunità educative su tutto il territorio”, ricordando inoltre il lavoro condiviso con il governatore Fedriga e con l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen in questo importante settore. Infine, l’esponente dell’Esecutivo regionale ha rivolto un ringraziamento al Comune di Maniago, agli uffici regionali, ai tecnici e alle imprese coinvolte per aver rispettato tempi, obiettivi e standard elevati.