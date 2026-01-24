L’inaugurazione dopo i lavori alla scuola Manzoni di Maniago.

Un investimento sul futuro che parte dai banchi di scuola e dalla sicurezza degli edifici. È stata inaugurata sabato 24 gennaio a Maniago la rinnovata scuola primaria “Alessandro Manzoni”, al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato in larga parte con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il sindaco di Maniago Umberto Scarabello e il ministro Luca Ciriani.

Un’opera da oltre 3,3 milioni di euro che ha restituito alla comunità un plesso scolastico più sicuro, efficiente e moderno, grazie a lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico. Un risultato, ha sottolineato Amirante, frutto della collaborazione tra istituzioni e della volontà condivisa di investire nella qualità degli spazi educativi come elemento centrale per la crescita dei territori e delle nuove generazioni.

“Un investimento sul futuro”.

L’intervento dell’assesore Cristina Amirante durante la cerimonia di inaugurazione della scuola Manzoni a Maniago

“Non celebriamo solo la conclusione di un cantiere, ma il compimento di un investimento sul futuro, che passa dalla sicurezza degli edifici scolastici, dalla qualità degli spazi educativi e dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme per dare risposte concrete ai territori”, ha commentato l’assessore Amirante.

Portando il saluto della Regione e del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore ha ricordato come l’intervento rientri nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con risorse assegnate alla Regione e programmate secondo criteri ministeriali condivisi. Il plesso, candidato dal Comune di Maniago al bando di edilizia scolastica, è stato individuato come prioritario per un importante intervento di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

L’investimento complessivo ammonta a oltre 3 milioni e 352 mila euro, di cui circa 2 milioni e 800 mila euro finanziati con fondi Pnrr, 270 mila euro di cofinanziamento regionale e 282 mila euro a carico del Comune. A questi si aggiunge un contributo regionale di 56 mila euro destinato agli arredi scolastici, finanziati attraverso uno specifico bando e decreto, che ha consentito di consegnare ambienti pienamente funzionali e adeguati alla didattica contemporanea.

Una scuola più moderna e sicura.

“Quello messo in campo – ha sottolineato Amirante – è stato un impegno significativo, che testimonia la volontà condivisa di garantire edifici scolastici sicuri, moderni ed efficienti“. La scuola, costruita nel 1977 e oggi completamente riqualificata, accoglie oltre cento alunne e alunni e rappresenta “un luogo di crescita, relazione e comunità, dove si costruiscono le basi del senso civico, della conoscenza e della fiducia nel domani”.

L’assessore ha ribadito l’impegno della Regione a proseguire con convinzione gli investimenti nell’edilizia scolastica, “condizione essenziale per garantire il diritto allo studio e pari opportunità educative su tutto il territorio”, ricordando inoltre il lavoro condiviso con il governatore Fedriga e con l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen in questo importante settore. Infine, l’esponente dell’Esecutivo regionale ha rivolto un ringraziamento al Comune di Maniago, agli uffici regionali, ai tecnici e alle imprese coinvolte per aver rispettato tempi, obiettivi e standard elevati.