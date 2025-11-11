A Manzano una serata sulla sicurezza e sulla difesa abitativa senza armi

A Manzano l’incontro “Difesa abitativa – senza uso di armi”.

Mercoledì 12 novembre, alle ore 20:15, a Manzano, presso l’Antico Foledor Boschetti-della Torre di via Natisone 36, si terrà l’incontro “Difesa abitativa – senza uso di armi”, il primo organizzato in regione. Focalizzato su mindset, prevenzione e procedure da adottare in caso di violazione dello spazio abitativo, promosso dal Comune insieme a Polizia locale e Arma dei carabinieri. Interverranno l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Matteo Bassi, un istruttore specializzato, il Maggiore dei carabinieri Danilo Feliziani e il commissario aggiunto Andrea Ferin.

“Come amministrazione – osserva Bassi-abbiamo voluto organizzare questa serata insieme all’Arma dei carabinieri e alla Polizia locale di Manzano per parlare di sicurezza vera, quella che riguarda le nostre case e la serenità delle nostre famiglie, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti concreti per gestire situazioni delicate che possono riguardare la propria abitazione e la propria sicurezza. Le forze dell’ordine rappresentano un presidio fondamentale sul territorio: la loro presenza, la professionalità e la disponibilità quotidiana sono garanzia di sicurezza e tranquillità per tutta la comunità”.