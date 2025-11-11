A Valvasone la prima edizione di Vera Tempora.

Dal 21 al 23 novembre, Valvasone ospiterà la prima edizione di Vera Tempora, nuovo festival dedicato al Medioevo e alle sue connessioni con il mondo contemporaneo. L’iniziativa, curata dal professor Franco Franceschi, storico medievista di fama internazionale, nasce come naturale estensione del percorso culturale avviato con Medioevo a Valvasone, trasformando il borgo in un laboratorio di idee dove passato e presente dialogano attraverso incontri, conferenze, laboratori ed esperienze immersive.



Docenti universitari e divulgatori – scelti tra i massimi esperti di cultura medievale in Italia – esploreranno i legami e i contrasti tra il Medioevo e il nostro tempo, toccando temi come la sostenibilità, le identità culturali e l’evoluzione della società.

Il programma degli eventi.

Si parte venerdì 21 nella Sala Polifunzionale, che ospiterà la giornata didattica “Antichi Mestieri tra Tradizione e Modernità” con le classi della scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” e primaria dell’Istituto Comprensivo Meduna – Tagliamento – Casarsa. Alle 15, nella Sala Erasmo andrà in scena “Medioevo di ieri e Medioevo di oggi. La percezione, la ricezione e l’uso del Medioevo nella società attuale”. Alle 21, nell’auditorium della Scuola Secondaria andrà in scena il concerto spettacolo dell’Ensemble Trobadores “Marco Polo – Verso Oriente: La musica, il viaggio, il sogno”, un itinerario nella musica e nell’immaginario medievale tra Occidente e Oriente.

Sabato 22, alle 9.30, la Chiesetta San Pietro e Paolo ospiterà l’incontro “La via delle arti e dei mestieri”: un viaggio nelle attività e nelle botteghe medievali, nei modi di studiarle e di ricostruirle. Gli incontri nella Chiesetta proseguono nel pomeriggio, alle 15, con il tema “I volti del ‘meraviglioso’ medievale. Nel grande alveo del fantastico dell’Età di mezzo, fra alchimisti, maghi e streghe”. Alle 21 di sabato, l’auditorium della Scuola Secondaria ospiterà l’appuntamento clou della rassegna, strettamente connesso all’edizione 2025 di Medioevo a Valvasone: “La ‘ricerca’ dell’Oriente e l’avventura dell’orientalismo”, lectio magristralis del professore emerito della Normale di Pisa Franco Cardini.

L’ultimo ciclo di conferenze comincerà alle 9 di domenica nella Sala Cavana del Castello di Valvasone e ruoterà intorno al cibo: “La tavola nel Medioevo: sapori e rituali. Una celebrazione della cucina medievale e della civiltà del banchetto”. Infine, alle 12.45 andrà in scena uno spettacolo di bandiere e tamburi a cura del gruppo di figuranti Lupi Feritas di Valvasone.

Con il suo approccio multidisciplinare e divulgativo, “Vera Tempora” vuole offrire al pubblico un’esperienza di conoscenza e partecipazione, valorizzando il patrimonio culturale medievale come chiave di lettura per il presente. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito (con prenotazione consigliata presso l’Ufficio Turistico di Valvasone, Piazza Castello 1 – turismo@valvasonearzene.it – 340 4821030).