Intrappolato a Mariano del Friuli nell’auto capovolta. Strada bloccata

L’incidente a Mariano del Friuli.

Si cappotta con l’auto sulla strada a Mariano. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi di Corona nelle vicinanze della tenuta Luisa.

A seguito dell’impatto, avvenuto per cause ancora da determinare, una persona è rimasta bloccata all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia e i sanitari del 118, questi ultimi intervenuti anche con l’elisoccorso, che hanno estratto la persona dall’auto e l’hanno messa in sicurezza.

La strada al momento è stata chiusa per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi.

