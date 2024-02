Al Città Fiera la sfilata di abiti da sposa nel segno della solidarietà

La sfilata di abiti da sposa donati all’Andos.

La galleria al primo piano di Città Fiera a Udine sabato è diventata la cornice di una passerella per venti ragazze che hanno sfilato in abiti da sposa donati all’Andos, l’Associazione nazionale Donne operate al seno, e messi a diposizione di coloro che non possono permettersi l’acquisto del vestito per un evento che, per molte, rappresenta un sogno.

“In Friuli Venezia Giulia – ha evidenziato nel suo intervento il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin – abbiamo la fortuna di poter contare su associazioni quali l’Andos che da anni lavora nel campo della promozione e dell’educazione alla prevenzione, mettendo a disposizione tramite i volontari competenza e passione. È dovere delle istituzioni stare vicino a queste realtà affiancandole e sostenendole nel loro impegno“.

Nel corso della manifestazione volta a promuovere le attività di prevenzione dell’associazione Andos che l’ha organizzata con il supporto di Città Fiera, il patrocinio del Club Innerwheel Cervignano Palmanova, quello di Unci Sezione di Udine e il contributo dello Ial, Bordin ha sottolineato “l’orgoglio di rappresentare una regione solidale e generosa”. Secondo il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg, “gli abiti da sogno in passerella rappresentano un esempio virtuoso della forza della rete sociale regionale, dove l’alta qualità di vita si dimostra anche con la collaborazione delle moltissime realtà associative, pubbliche e private che tendono la mano alle persone in difficoltà, aiutandole passo dopo passo nel loro percorso”.

Mariangela Fantin, presidente di aAndos Udine, sottolineando che “tante giovani e tante persone credono nelle nostre attività, nell’importanza della prevenzione come stile di vita e nella condivisione di progetti“, ha presentato Grazia, referente dell’Unione Cechi Nazionale, quale esempio di inclusività.

Tra i tanti intervenuti, il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, il sindaco di Pagnacco Laura Sandruvi, il presidente della Commissione Pari Opportunità di Martignacco, William del Negro, l’assessore alla Salute di Martignacco, Alessandro Zuliani, l’assessore aBilancio e Comunicazione di Povoletto, Lisa Rossi, e la coordinatrice regionale di Coldiretti Donne Impresa Fvg, Claudia Krainik.