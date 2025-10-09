Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 10 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 10 ottobre prevede cieli sereni o poco nuvolosi, con alcune nubi stratificate alle medio-alte quote. Dopo il passaggio di un debole e veloce fronte da nord nella giornata di ieri, la pressione tende nuovamente a rinforzarsi, favorendo condizioni di stabilità.

Nella notte e fino al mattino sarà possibile la formazione di Borino a Trieste, mentre i venti si manterranno deboli a regime di brezza. Nelle zone di fondovalle del Tarvisiano non si esclude la comparsa di nebbie. Le temperature saranno generalmente miti: in pianura si prevedono minime tra 7 e 10 °C e massime tra 22 e 24 °C, lungo la costa minime tra 11 e 14 °C con massime tra 19 e 22 °C. Sulle montagne, a 1000 metri la temperatura media si attesterà intorno ai 13 °C, mentre a 2000 metri la minima sarà di 7 °C.