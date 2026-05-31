Incendio nella notte a Camporosso, in fiamme una struttura disabitata

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a Camporosso, nel comune di Tarvisio, dove ieri sera intorno alle 21 è divampato un incendio in una struttura disabitata situata in via Lussari, nei pressi del negozio Lussari Sport. Le fiamme hanno interessato l’edificio, rendendo necessario l’intervento di più squadre per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le squadre intervenute

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con la squadra di Tarvisio e la squadra di Tolmezzo, supportate dai volontari di Pontebba e Cercivento. L’intervento si è concentrato sullo spegnimento delle fiamme e sulla bonifica della zona, anche per evitare eventuali riprese del fuoco.

L’immobile interessato dall’incendio risulta disabitato. Al momento non risultano persone coinvolte. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

Intervento verso la conclusione

Le operazioni dei soccorritori sono ormai prossime al completamento. Una volta terminato lo spegnimento, i Vigili del fuoco procederanno con gli ultimi controlli tecnici sull’edificio e con la messa in sicurezza dell’area circostante.