Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 11 aprile

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 11 aprile si presenta nel complesso stabile ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso sulle aree montane, mentre in pianura prevarranno condizioni di nuvolosità variabile, con spazi di sereno alternati a nubi più compatte. Nel pomeriggio la situazione si uniformerà su tutta la regione, con un cielo variabile e un progressivo aumento della copertura nuvolosa che diventerà più marcata in serata.

Le temperature saranno in aumento, con valori minimi che andranno dai 3 ai 6 gradi in pianura e dagli 8 agli 11 gradi lungo la costa, mentre le massime raggiungeranno i 18–21°C in pianura e i 15–18°C sulla fascia costiera. In montagna, lo zero termico sarà in risalita costante nel corso della giornata, arrivando in serata fino a 3000 metri. I venti saranno deboli, prevalentemente a regime di brezza, senza fenomeni significativi. Nel complesso, un venerdì con tempo variabile ma mite.