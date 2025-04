Il progetto di collegamento tra la Pontebbana e la tangenziale Sud.

Un progetto destinato a rivoluzionare la viabilità tra Udine e Pordenone, alleggerendo il traffico lungo la Ss13 Pontebbana e migliorando sensibilmente la qualità della vita nei centri abitati attraversati. È questo l’obiettivo del secondo lotto del collegamento tra la Pontebbana, l’intersezione con l’autostrada A23 e la tangenziale Udine sud, un’opera strategica illustrata ieri nel corso del Collegio di vigilanza alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante. L’intervento, che prevede un raccordo di circa 13 chilometri attraverso i Comuni di Basiliano, Lestizza, Campoformido e Pozzuolo del Friuli, rappresenta un passo concreto verso una mobilità più fluida, sicura e sostenibile, anche grazie all’integrazione di soluzioni ambientali innovative.

L’opera, che ha ricevuto parere positivo da parte del ministero dell’Ambiente con alcune prescrizioni di carattere ambientale e normativo che verranno fatte proprie nell’aggiornamento del progetto, prevede un raccordo di circa 13 km che unisce le la Pontebbana e l’asse autostradale attraversando i Comuni di Basiliano, Lestizza, Campoformido e Pozzuolo del Friuli.

Appalto entro l’estate del 2026.

Come ha specificato l’assessore, la Regione è a fianco dei Comuni interessati nel sostenere la bontà del progetto e per coprire le quote mancanti a seguito dell’aumento dei costi, derivanti in larga parte dalle nuove normative intervenute nel corso degli ultimi anni, dai rincari delle materie prime, dalla necessità di integrare il contesto della viabilità principale con alcune opere inserite nelle Valutazioni di impatto ambientale (come, ad esempio, corridoi ecologici e vasche di accumulo dell’acqua).

L’iter procedurale proseguirà con l’avvio delle procedure di esproprio e con l’aggiornamento degli accordi con i Comuni coinvolti. L’approvazione definitiva del progetto è prevista entro la fine del 2025, mentre l’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe avvenire entro l’estate 2026.