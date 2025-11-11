Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 12 novembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia si manterrà stabile anche nella giornata di mercoledì 12 novembre, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nelle prime ore del giorno. Le condizioni meteorologiche resteranno generalmente buone su tutta la regione, ma nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, più evidente lungo la costa e sull’Isontino, dove il cielo potrà divenire via via più coperto.

Sulla pianura e sul Carso il tempo rimarrà asciutto, ma non mancheranno foschie o banchi di nebbia durante le ore notturne e al primo mattino, tipici di questo periodo autunnale. Le temperature minime oscilleranno tra i 3 e i 6 gradi in pianura e tra gli 8 e gli 11 gradi lungo la costa, mentre le massime si manterranno comprese tra 14 e 16 gradi in entrambe le zone. In quota si registreranno valori intorno ai 7 gradi a mille metri e circa 4 gradi a duemila.