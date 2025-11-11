Sparatoria in via della Roggia a Udine, ci sono feriti gravi

Sparatoria in via della Roggia a Udine nel tardo pomeriggio.

Una sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, in via della Roggia, nel quartiere di San Rocco, a Udine. Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni molto gravi. Tutti i feriti sono stati portati d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

L’episodio è avvenuto all’esterno del civico 5, in un’area con diversi condomini di edilizia popolare. Qui una lite scoppiata tra più persone avrebbe rapidamente degenerato, fino all’esplosione di diversi colpi di pistola, almeno sei o sette secondo le prime valutazioni. A terra sono stati ritrovati bossoli, ora repertati dagli agenti della scientifica.

I feriti più gravi sarebbero un giovane di 23 anni e un uomo di 38 anni, entrambi raggiunti all’addome o al fianco e ricoverati in codice rosso. Uno dei due risulta in condizioni critiche. Un terzo uomo, ferito più lievemente, sarebbe riuscito a raggiungere l’ospedale in autonomia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari della Sores, la Polizia, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’area è stata transennata e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini utili per chiarire cosa sia successo. Al momento non è ancora chiaro il motivo della lite che ha portato alla sparatoria e non viene esclusa alcuna pista.

“In queste ore delicate è doveroso ribadire la piena fiducia nelle nostre istituzioni preposte alla sicurezza. Sono in contatto costante con il Prefetto: le forze dell’ordine stanno lavorando con competenza e tempestività per chiarire la dinamica dei fatti. Il nostro compito è sostenere il loro lavoro e garantire alla cittadinanza la nostra presenza” è la nota inviata dal sindaco De Toni.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++