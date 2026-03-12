Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 13 marzo

12 Marzo 2026

di Redazione

Nella giornata di venerdì 13 marzo, il meteo del Friuli Venezia Giulia sarà condizionato dall’afflusso di correnti più secche e stabili. Il cielo sarà in genere variabile, con più schiarite verso la costa e sul Tarvisiano, mentre nel pomeriggio si segnala una bassa probabilità di qualche isolato rovescio sulle zone più interne della pianura e sulle Prealpi. Sulla bassa pianura, specie pordenonese, sono possibili foschie o locali nebbie notturne.

Temperature ed evoluzione per il fine settimana.

In pianura si prevedono temperature minime tra 4 e 7 gradi e massime tra 16 e 18 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 7 e 9 gradi con massime tra 13 e 15 gradi. Per quanto riguarda le quote montane, si attendono 6 gradi a 1000 metri e -1 grado a 2000 metri. Nel fine settimana l’affondo di una saccatura sul Mediterraneo occidentale determinerà l’afflusso di correnti umide da sud. Questo scenario riporterà l’instabilità sul territorio regionale.

