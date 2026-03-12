Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 13 marzo

Nella giornata di venerdì 13 marzo, il meteo del Friuli Venezia Giulia sarà condizionato dall’afflusso di correnti più secche e stabili. Il cielo sarà in genere variabile, con più schiarite verso la costa e sul Tarvisiano, mentre nel pomeriggio si segnala una bassa probabilità di qualche isolato rovescio sulle zone più interne della pianura e sulle Prealpi. Sulla bassa pianura, specie pordenonese, sono possibili foschie o locali nebbie notturne.

Temperature ed evoluzione per il fine settimana.

In pianura si prevedono temperature minime tra 4 e 7 gradi e massime tra 16 e 18 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 7 e 9 gradi con massime tra 13 e 15 gradi. Per quanto riguarda le quote montane, si attendono 6 gradi a 1000 metri e -1 grado a 2000 metri. Nel fine settimana l’affondo di una saccatura sul Mediterraneo occidentale determinerà l’afflusso di correnti umide da sud. Questo scenario riporterà l’instabilità sul territorio regionale.