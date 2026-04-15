Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 16 aprile

Il meteo in Friuli.

Giovedì 16 aprile si presenterà con un quadro meteorologico nel complesso variabile su tutto il Friuli Venezia Giulia, con alternanza di nubi e momenti di sole e un aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio, soprattutto nelle aree montane.

La giornata inizierà con cieli nuvolosi su gran parte della regione, senza fenomeni significativi nelle prime ore. Nel pomeriggio saranno probabili locali piogge o rovesci sulle Prealpi e in Carnia, dove non si esclude anche qualche episodio temporalesco. I fenomeni potranno poi interessare in modo più isolato anche alcune zone dell’alta pianura, mentre altrove prevarranno condizioni più asciutte, pur in un contesto sempre variabile.



Le temperature si manterranno su valori primaverili. In pianura le minime oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 23-25 gradi. Sulla costa, complice la presenza della brezza, i valori saranno più contenuti: minime tra 11 e 14 gradi e massime comprese tra 17 e 20 gradi.