Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 16 giugno

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli oggi presenta una nuvolosità variabile, accompagnata da rovesci e temporali che si susseguiranno già dalla notte e per tutta la giornata. Non sono esclusi temporali di forte intensità, soprattutto nelle zone interne. Sulla costa, invece, soffierà vento da nord o nord-est, generalmente moderato, ma con raffiche più intense durante i temporali.

Le temperature massime sono previste in calo, con punte che in pianura si aggireranno tra 28 e 30 gradi, mentre sulla costa tra 27 e 30 gradi. In dettaglio, la temperatura minima in pianura oscillerà tra i 18 e i 21 gradi, mentre sulla costa tra i 19 e i 22 gradi. A 2000 metri si registreranno circa 11 gradi; 17 gradi a 1000 metri di altitudine.