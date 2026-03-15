Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 16 marzo

La giornata del 16 marzo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da un meteo in genere variabile, con ampie schiarite che interesseranno maggiormente la fascia costiera. Tuttavia, nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a mutare a partire dalla zona montana, dove è previsto lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Questi fenomeni potrebbero successivamente estendersi alla pianura e alla costa, con una probabilità maggiore per i settori orientali del territorio regionale.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, la quota neve si attesterà inizialmente tra i 1400 e i 1600 metri, per poi subire un progressivo calo fino a raggiungere i 1000-1200 metri. Un cambiamento significativo è atteso verso la serata, quando soffieranno venti di Bora o correnti da nord-est con intensità moderata o localmente sostenuta, in particolare lungo la costa e sulle zone orientali.

Le temperature in pianura oscilleranno tra minime di 6-9 gradi e massime di 18-20 gradi, mentre sulla costa i valori minimi si attesteranno tra i 9 e gli 11 gradi con massime previste tra i 16 e i 18 gradi. In montagna si registrerà una temperatura media di -1 grado a quota 2000 metri e di 6 gradi a 1000 metri.