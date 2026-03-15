Tina Modotti, 130 anni di un’icona: il Friuli riaccende i riflettori sulla sua fotografa più amata

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a rendere omaggio a una delle sue figlie più illustri e rivoluzionarie: in occasione dell’anniversario Tina Modotti, che quest’anno segna i 130 anni dalla sua nascita, la Giunta regionale ha approvato un bando straordinario per finanziare progetti che sappiano raccontarne l’arte e l’anima.

L’iniziativa, lanciata dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, punta a riscoprire la donna che da Udine ha conquistato il mondo con i suoi scatti, diventando un’icona immortale della fotografia del Novecento.

Il ritorno alle radici di un successo mondiale

L’obiettivo della Regione è trasformare questa ricorrenza in un’occasione di promozione culturale di respiro internazionale, riportando l’attenzione sulla forza espressiva di una donna che non ha mai dimenticato le proprie origini.

“La nostra azione non poteva non concentrarsi su Tina Modotti e su quello che hanno rappresentato le sue fotografie“, ha dichiarato Mario Anzil. “È la storia di un grande successo internazionale di una donna che, partita da Udine, ha saputo anche tenere salde le proprie radici in Friuli”.

Finanziamenti al 100% per cultura e territorio

La Regione ha previsto che il contributo possa coprire l’intero costo delle iniziative proposte, arrivando a garantire il 100 per cento della spesa. Il progetto è aperto a una platea eterogenea: dai Comuni alle associazioni, fino alle cooperative. Sia il settore pubblico che quello privato sono chiamati a collaborare per costruire un calendario di mostre, incontri ed eventi che sappiano restituire la complessità e la bellezza della produzione artistica della Modotti.

Il sostegno economico previsto per ogni singola proposta oscillerà tra un minimo di 10.000 euro e un tetto massimo di 25.000 euro. Le istanze di contributo potranno essere presentate a partire dal 31 marzo e fino al 23 aprile 2026. Dopo la chiusura del bando, una commissione di esperti valuterà ogni progetto, con la pubblicazione della graduatoria finale prevista entro il mese di luglio 2026.