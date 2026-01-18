Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 19 gennaio

Il meteo in Friuli.

La giornata di lunedì 19 gennaio in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate.



Il cielo si presenterà sereno per l’intero arco della giornata, senza variazioni significative tra mattino, pomeriggio e sera, anche se le temperature rigide e il vento richiederanno un abbigliamento adeguato. In pianura le temperature minime scenderanno tra -2 e +1 °C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 7 e 9 °C. La Bora soffierà in modo moderato, rendendo l’aria più pungente, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Sulla costa, il vento sarà più intenso: la Bora risulterà infatti sostenuta, con raffiche che potranno accentuare la sensazione di freddo. Le temperature oscilleranno tra 0 e 3 °C nelle ore notturne e tra 5 e 7 °C durante il giorno.