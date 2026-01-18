Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 19 gennaio

18 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

La giornata di lunedì 19 gennaio in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate.

Il cielo si presenterà sereno per l’intero arco della giornata, senza variazioni significative tra mattino, pomeriggio e sera, anche se le temperature rigide e il vento richiederanno un abbigliamento adeguato. In pianura le temperature minime scenderanno tra -2 e +1 °C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 7 e 9 °C. La Bora soffierà in modo moderato, rendendo l’aria più pungente, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Sulla costa, il vento sarà più intenso: la Bora risulterà infatti sostenuta, con raffiche che potranno accentuare la sensazione di freddo. Le temperature oscilleranno tra 0 e 3 °C nelle ore notturne e tra 5 e 7 °C durante il giorno.

