Addio a Bruno Tajarol, storico parrucchiere di Pordenone

Pordenone si stringe nel dolore per la scomparsa di Bruno Tajariol, storico parrucchiere e figura di riferimento per il tessuto economico e umano della città. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra cittadini, clienti, colleghi e istituzioni.

A esprimere il cordoglio dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Alessandro Basso. “La scomparsa di Bruno Tajariol rappresenta una perdita per la nostra Pordenone e per il tessuto economico e sociale della città. L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Stefania, dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza in questo momento di lutto. Pordenone saluta Bruno Tajariol con rispetto.”

“La scomparsa di Bruno Tajariol lascia un vuoto profondo nella nostra Città. Nel suo salone offriva non solo competenza e professionalità, ma anche ascolto, attenzione e umanità, un esempio di come l’ artigianato possa evolversi nel tempo senza perdere la sua identità. La sua capacità di innovare e di mettersi sempre in gioco e’ stata una testimonianza concreta del valore del commercio e dell’ artigianato di prossimità, fatto prima di tutto di persone, di rapporti e di fiducia. Alla moglie Stefania che gli e’ stata sempre vicino anche in ambito lavorativo, ai famigliari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il più sentito cordoglio.” ha concluso l’Assessore Emilio Badanai Scalzotto.