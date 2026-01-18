La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Un’altra beffa finale per l’Apu Udine, l’ennesima della stagione: Reggio Emilia passa al PalaCarnera 90 a 85 dopo quaranta minuti di lotta ed equilibrio.

Partita lottata dall’inizio alla fine. Udine tenta l’allungo nel secondo parziale: schiaccione di Spencer, gran tripla di Da Ros ed è 41-29. Reggio trascinati da Bardford e Coupain torna sotto. Il terzo quarto è da incubo per i friulani. Gli ospiti segnano da tutte le parti e proprio un canestro da tre punti di Coupain dà addirittura il +9 (61-52). Udine però rimonta ed addirittura risorpassa nel quarto periodo (67-66). Si arriva nel finale: tripla di Alibegovic e canestro e fallo di Mekowulu ed è 82-77 Apu a due e mezzo dalla sirena. Sembra mettersi bene, ma gli emiliani segneranno praticamente in tutti i possessi da quel momento. Christon commette il quinto fallo e si spegne la luce definitivamente. Reggio conquista la quinta vittoria in campionato, la seconda contro l’Apu.

Top scorer per Udine Christian Mekowulu con 17 punti, Andrea Calzavara chiude con 15 punti. In doppia cifra anche Alibegovic con 14 e Christon con 13

Amaro il commento di coach Adriano Vertemati a fine partita: “Abbiamo giocato un buon primo tempo e un eccellente secondo quarto. Nel terzo periodo abbiamo avuto un approccio soffice come dicono i 28 punti subiti e i soli due falli da noi commessi. Nell’ultimo quarto siamo tornati ai nostri livelli ed eravamo 82-77 a pochi minuti dalla fine, ma dopo non siamo stati più in grado di fermarli in difesa nei loro uno contro uno. Abbiamo perso, ma nessun dramma e andiamo avanti cercando di fare meglio”.

Deluso Andrea Calzavara, uno dei più positivi in campo: “Ci è mancata lucidità nel finale e poi quel blackout nel terzo quarto non ci voleva. Siamo comunque in crescita, stiamo lavorando ed esprimendo un buon basket. Dobbiamo continuare così. L’uscita di Christon per cinque falli nel finale? non averlo avuto nei momenti decisivi è stato un fattore negativo, ma non deve essere una scusante perchè potevamo farcela anche senza di lui”.

Dispiaciuto il presidente Alessandro Pedone: “E’ stata una partita bellissima, tiratissima e giocata sugli episodi. Sono ovviamente dispiaciuto perchè ancora una volta ci è scappata nel finale. Abbiamo giocato spesso con quintetti atipici e piccoli. Mi chiedete perchè Dawkins non abbia giocato di più, ma dovete chiederlo all’allenatore. Il pubblico? ottavo sold out su otto, un pubblico fantastico”.