Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 21 gennaio

Il meteo in Friuli.

Mercoledì 21 gennaio il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da una giornata in prevalenza serena, con condizioni meteorologiche stabili su gran parte del territorio. Tuttavia, sulla costa è previsto un aumento della nuvolosità in serata, mentre a Trieste soffierà la Bora moderata, localmente accompagnata dal Borino, già dalla notte e fino alle ore mattutine.

Freddo protagonista soprattutto nelle ore notturne: sono infatti attese gelate diffuse, in particolare in pianura, dove le temperature minime scenderanno tra -5 e -2 gradi, mentre le massime si manterranno tra 7 e 9 gradi. Sulla costa i valori saranno leggermente più miti, con minime comprese tra -1 e +1 grado e massime analoghe a quelle della pianura.

In quota, a 1000 metri la temperatura media si attesterà intorno ai 2 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno valori prossimi ai -3 gradi, segno di un clima pienamente invernale.