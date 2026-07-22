Le previsioni meteo di giovedì 23 luglio: possibili temporali nel pomeriggio

Il meteo in Friuli.

Tempo variabile e nuovi temporali in arrivo sul Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì 23 luglio. Dopo una mattinata caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili piogge sparse, è atteso un temporaneo miglioramento, prima di una nuova fase instabile tra il pomeriggio e la sera.

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà da variabile a nuvoloso, con la possibilità di qualche precipitazione sparsa sul territorio regionale. Nel corso della tarda mattinata le condizioni dovrebbero gradualmente migliorare, con schiarite e un cielo da poco nuvoloso a variabile sia sulla pianura sia lungo la costa.

Temporali nel pomeriggio e in serata

La tregua potrebbe però durare poco. Tra il pomeriggio e la serata l’atmosfera tornerà infatti più instabile, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi. I fenomeni potranno interessare inizialmente le zone montane e interne, per poi estendersi anche verso la pianura. Proprio sulla pianura friulana qualche temporale potrebbe risultare localmente forte.



La distribuzione delle precipitazioni sarà comunque irregolare: alcune località potranno essere interessate da fenomeni consistenti, mentre altre potrebbero rimanere quasi completamente all’asciutto. In tarda serata è previsto l’ingresso della Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Il vento tenderà poi a rinforzare ulteriormente nel corso della notte, in particolare sul Carso e nell’area di Trieste.

Le temperature previste

Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi in pianura, mentre lungo la costa oscilleranno tra 19 e 22 gradi. Le massime raggiungeranno i 28-30 gradi sulla pianura e i 26-28 gradi sulla costa.