Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 23 maggio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia prevede un inizio di giornata ancora all’insegna dell’instabilità, con cielo nuvoloso e possibili piogge residue, in particolare lungo la costa e sulla fascia orientale. Nel corso della mattinata, le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie.

Nel pomeriggio, tuttavia, non si escludono nuovi rovesci, soprattutto nelle zone prealpine, con possibili sconfinamenti anche su alcuni settori dell’alta pianura. La costa sarà interessata nella prima parte della giornata da Bora moderata, con raffiche più sostenute a Trieste, in attenuazione dal pomeriggio.

Le temperature saranno fresche al mattino, con minime comprese tra 10 e 12°C in pianura e tra 13 e 16°C lungo la costa. Le massime si attesteranno tra i 18 e i 21°C in pianura e tra i 16 e i 19°C sulla fascia costiera. In quota si registreranno circa 8°C a 1000 metri e 1°C a 2000 metri.