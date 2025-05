Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 27 maggio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata del 27 maggio si presenta all’insegna della variabilità con instabilità soprattutto nelle aree montane dove il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con la possibilità di piogge sparse, generalmente deboli o moderate.

Sulle zone di pianura e sulla costa il tempo sarà variabile, con la possibilità di rovesci e qualche temporale isolato. Sulla costa e nei settori orientali soffierà Bora moderata, più intensa al mattino e poi di nuovo in serata. Le temperature minime in pianura si aggirano tra gli 11 e i 14 gradi, con massime comprese tra 22 e 25. Sulla costa valori minimi tra 14 e 16 gradi e massime tra 21 e 24. In quota, previsti 12 gradi a 1000 metri e 5 gradi a 2000 metri.