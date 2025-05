Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 30 maggio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo sul Friuli Venezia Giulia si preannuncia stabile e gradevole, con una giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, tranne nella zona montana, dove è più probabile cielo variabile. Venti di brezza.

Sulla pianura friulana, le temperature oscilleranno tra i 11 e i 14 gradi nelle ore più fresche del mattino, salendo fino a toccare i 27 gradi durante il giorno. Anche lungo la costa, le massime si manterranno su valori piacevoli, tra i 22 e i 24 gradi. In montagna, il cielo sarà in genere variabile, ma senza fenomeni significativi, e la colonnina di mercurio registrerà circa 15 gradi a 1000 metri e 10 gradi a quota 2000. Zero termico a 3500 metri.