Lavori da 10 milioni sulla linea Udine-Tarvisio, modifiche ai treni: cosa cambia per i viaggiatori

Cosa cambia per i viaggiatori sui treni Udine Tarvisio.

La linea ferroviaria Udine–Tarvisio sarà interessata da importanti lavori infrastrutturali che porteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali a partire da sabato 31 maggio fino a domenica 3 agosto 2025. Gli interventi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevedono la sostituzione di binari, la posa di cavi in fibra ottica e lavori in galleria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio.

A causa dei cantieri, nei weekend e nei giorni festivi, sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Carnia e Tarvisio, tratto che sarà coperto da corse con autobus sostitutivi messe a disposizione da Trenitalia – Regionale. Si tratta di una misura necessaria per consentire lo svolgimento degli interventi senza interrompere completamente il servizio.

I lavori in dettaglio

Nel tratto Carnia–Pontebba sono previsti la sostituzione di 8km di binari, l’installazione di 20 km di fibra ottica nella galleria di Malborghetto, per l’adeguamento al Decreto Sicurezza Gallerie; verranno fatte verifiche strutturali nella galleria Campiolo Monte Palis per futuri interventi; sarà rinnovata la segnaletica di sicurezza nella galleria Zuc dal Bor. Al lavoro 50 tecnici e operai, supportati da 7 convogli specializzati e macchinari ad alta tecnologia, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro.

Cosa cambia per i viaggiatori

I bus sostitutivi circoleranno solo nei fine settimana e nei giorni festivi, con possibili tempi di percorrenza più lunghi, anche a causa del traffico stradale. Il numero di posti sarà limitato e non sarà possibile viaggiare con animali, fatta eccezione per i cani guida.

In considerazione dell’alto valore cicloturistico della tratta, parte della Ciclovia Alpe Adria, alcuni autobus saranno dotati di carrelli porta biciclette. I viaggiatori interessati a trasportare la propria bici sono invitati a contattare preventivamente l’Ufficio Gruppi Regionale all’indirizzo friuli_ufficio_gruppi@trenitalia.it. Il programma completo dei bus sostitutivi è aggiornato fino al 14 giugno sui canali Trenitalia. Le modifiche successive saranno disponibili con l’entrata in vigore del nuovo orario.