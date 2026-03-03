Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 4 marzo

Il meteo in Friuli.

Mercoledì 4 marzo si apre all’insegna della stabilità sul Friuli Venezia Giulia, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e condizioni generalmente serene per l’intera giornata. Il tempo sarà caratterizzato da ampie schiarite su tutto il territorio regionale, con un quadro meteorologico favorevole sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne e montane.

Durante le ore notturne e all’alba saranno possibili locali formazioni di nebbia sulla pianura e lungo la costa, in particolare nei settori occidentali della regione. In alcuni casi i banchi nebbiosi potrebbero persistere anche nel corso della mattinata, prima di lasciare spazio a condizioni più limpide.

Le temperature minime in pianura si attesteranno tra 4 e 6 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 14 e 16 gradi. Sulla costa le minime saranno più miti, tra 7 e 9 gradi, con massime comprese tra 11 e 13 gradi.