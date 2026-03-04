Esplode un macchinario, ferito un operaio: incidente sul lavoro a Basiliano

Attimi di paura, nella mattina di oggi, 4 marzo, in un’azienda di Basiliano (la Clampco Sistemi), per un incidente sul lavoro. Intorno alle ore 8:00, all’interno di uno stabilimento produttivo in via Arturo Malignani, l’utensile di un macchinario industriale è esploso durante le normali attività lavorative.

Un dipendente ferito nell’esplosione

A causa della rottura dello strumento, un dipendente è rimasto colpito riportando alcune ferite. L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le prime informazioni confermano che le sue condizioni non sono gravi e le lesioni riportate nell’incidente sul lavoro a Basiliano sarebbero di lieve entità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.