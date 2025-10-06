Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 7 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo del Friuli Venezia Giulia è influenzato da un anticiclone che determina l’afflusso di correnti secche e stabili: martedì 7 ottobre in Friuli Venezia Giulia il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche variabilità sulle zone alpine. Sulla costa soffieranno venti deboli di brezza, mentre le temperature varieranno dai 5-8 °C della pianura fino ai 10-13 °C lungo la costa, con massime tra 18 e 21 °C in pianura e tra 17 e 20 °C sulla fascia costiera. In montagna si registreranno 4 °C a 2000 metri e circa 10 °C a 1000 metri.