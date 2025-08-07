Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 8 agosto

Le previsioni meteo in Friuli.
Nei prossimi giorni il Friuli Venezia Giulia sarà interessato dall’espansione di un anticiclone subtropicale che garantirà condizioni meteo stabili e un graduale aumento delle temperature, soprattutto verso il fine settimana.
Venerdì 8 agosto, il cielo sarà in gran parte sereno, con brezze leggere lungo la costa. Sulle zone montane nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati cumuli, ma senza particolari fenomeni. Le temperature saliranno, con valori massimi che supereranno nuovamente i 30 gradi in pianura (31-33°), mentre lungo la costa si attesteranno intorno ai 28-30 gradi. Anche in quota si prevedono temperature miti, con circa 16 gradi a 2000 metri e 21 gradi a 1000 metri.