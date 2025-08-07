Proseguono a ritmo serrato le finali regionali dell’ottantaseiesima edizione di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia: a conquistare un nuovo titolo è stata Suary Calligaris, ventenne di Trieste, incoronata “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”. Grazie a questo successo, Suary accederà direttamente alle prefinali nazionali del concorso, in programma dal 2 al 5 settembre al Centro Vacanze De Angelis di Numana (Ancona).

Suary gioca a calcio dall’età di quindici anni nel ruolo di attaccante, studia Scienze Motorie all’università e svolge l’attività di personal trainer. La finale regionale si è svolta al “Chiosco” dell’Azienda Vitivinicola Isola Augusta di Palazzolo dello Stella, location che ha ospitato quindici giovani concorrenti in gara. L’evento, presentato da Michele Cupitò, è stato organizzato dall’Isola Augusta di Massimo Bassani in collaborazione con l’agenzia Modashow.it, esclusivista per la Regione degli eventi legati a Miss Italia.

Le selezioni regionali proseguiranno con altri appuntamenti: venerdì 8 agosto, alle ore 21, in diretta dagli studi di Telefriuli, sarà eletta “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”. Sabato 9 agosto, invece, sempre alle 21, la finale di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” si terrà nel suggestivo Parco Comunale di Villa Santina, in Carnia, durante l’evento “San Lorenzo Music and Lights”.

La grande finalissima regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia” si terrà venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, dove la giuria sceglierà la reginetta che rappresenterà la regione nella corsa verso la corona nazionale.