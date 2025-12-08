Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 9 dicembre

Il meteo in Friuli.

Un anticiclone di origine africana assicura al Friuli Venezia Giulia un clima relativamente mite per martedì 9 dicembre. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con possibili velature. Le condizioni favoriranno l’inversione termica, più marcata durante la notte e nelle ore del mattino, soprattutto nelle valli e in pianura.

In serata è prevista la possibile formazione di foschia o nebbia sulla bassa pianura. Le temperature in pianura oscilleranno tra 1 e 14 gradi, mentre lungo la costa si attesteranno tra 5 e 14 gradi. Sulle montagne, a 1000 metri, si prevedono circa 8 gradi, mentre a 2000 metri le temperature scenderanno intorno ai 6 gradi.