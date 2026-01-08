Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 9 gennaio

Il meteo in Friuli.

In Friuli Venezia Giulia, il meteo di venerdì 9 gennaio sarà caratterizzato da cielo da nuvoloso a coperto, con schiarite più probabili nelle zone occidentali e in Carnia. Sono previste deboli precipitazioni sparse, soprattutto sulla fascia orientale della regione. La quota neve sarà sui circa 300 metri. A causa del terreno gelato, anche la pioggia potrà dare origine a locali formazioni di ghiaccio al suolo, con possibili disagi su strade e marciapiedi.

Le temperature si manterranno rigide, anche se un po’ più alte rispetto a giovedì: in pianura si prevedono minime tra -4 e 1°C e massime tra 4 e 6°C, mentre lungo la costa le minime oscilleranno tra 0 e 3°C e le massime tra 5 e 7°C. A 2000 metri di quota la temperatura sarà di circa -5°C, mentre a 1000 metri si registreranno -3°C.