Capodanno da ricordare all’ospedale di Udine: salvate due piccole vite

Due bambini, due interventi delicati e un unico lieto fine: durante la notte di Capodanno all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, due piccoli pazienti sono stati salvati grazie a interventi salvavita, messi in atto da un’équipe multidisciplinare di medici anestesisti, otoiatri e pneumologi.

I bambini erano arrivati al Pronto Soccorso Pediatrico di Udine per inalazione accidentale di arachidi, un rischio comune durante le festività. Grazie a un protocollo condiviso tra pediatri, pneumologi, otoiatri e anestesisti, la gestione dei casi è stata tempestiva e efficace.

Nel primo intervento, la rimozione del corpo estraneo è avvenuta senza complicazioni. Il secondo caso, verificatosi la sera di San Silvestro, era più complesso: il piccolo paziente aveva inalato due arachidi, che avevano causato una marcata reazione infiammatoria e una polmonite estesa. L’operazione, durata circa due ore, si è conclusa positivamente, con il completo ripristino della pervietà bronchiale.

L’équipe coinvolta comprendeva gli anestesisti Francesca Lucchese, Flavio Bassi e Chiara Pravisani, gli otoiatri Cesare Miani e Simone Santini e i pneumologi Giuseppe Morana, Paolo Vailati e Alberto Fantin.

Le raccomandazioni.

“Le festività natalizie – spiega il dottor Giuseppe Morana, pneumologo – sono tradizionalmente associate a momenti di serenità e convivialità familiare, ma possono rappresentare anche un periodo di maggiore rischio per la salute dei più piccoli. È proprio in questo periodo dell’anno che si registra un aumento dei casi di inalazione di corpi estranei”.

“L’arachide, infatti, è riconosciuta come la principale causa di inalazione accidentale nei bambini in età prescolare -continua il dr. Morana- Nella nostra provincia si tratta fortunatamente di eventi rari, stimati tra i tre e i cinque casi all’anno, ma la loro incidenza tende ad aumentare durante le festività, quando questi alimenti sono più facilmente accessibili”.

Le arachidi rappresentano un pericolo particolarmente elevato perché, una volta inalate, assorbono i liquidi, tendono a gonfiarsi e rilasciano sostanze irritanti. Questo meccanismo favorisce una marcata reazione infiammatoria che può determinare ostruzione bronchiale e complicanze anche gravi. Alla luce di questi episodi, gli specialisti ribadiscono l’importanza di prestare la massima attenzione alla somministrazione di alimenti come le arachidi, che sebbene comuni sulle tavole festive, possono rappresentare un rischio significativo per la sicurezza dei più piccoli.

Il dottor Giuseppe Morana.