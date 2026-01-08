Fondi, bandi e meno burocrazia: a Manzano le associazioni scoprono la “mappa” dei contributi

Un incontro promosso dal Comune di Manzano sui contributi per le associazioni.

Si è svolto nella serata di ieri, presso l’Antico Foledor Boschetti – Della Torre, l’incontro informativo dedicato al mondo associativo, promosso e organizzato dall’assessore alle Associazioni del Comune di Manzano, Matteo Bassi. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 50 associazioni presenti, provenienti non solo dal territorio comunale ma anche da altri Comuni della zona, a conferma dell’interesse suscitato dai temi affrontati.

Nel corso della serata sono stati illustrati i contributi ordinari e straordinari del Comune di Manzano, le linee contributive della Regione Friuli Venezia Giulia, gli strumenti di supporto per l’organizzazione degli eventi e gli adempimenti amministrativi e contabili richiesti agli enti del terzo settore.

Dopo l’intervento dell’assessore Matteo Bassi, che ha illustrato le misure comunali a sostegno delle associazioni, è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha presentato le principali opportunità di finanziamento regionale.

Sono poi intervenuti Pietro De Marchi, Presidente regionale UNPLI FVG, e Marco Specia, Segretario regionale UNPLI FVG, che hanno illustrato lo Sportello SOS Eventi, servizio sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per accompagnare le associazioni negli adempimenti burocratici legati all’organizzazione delle manifestazioni.

Alessandro Boz, Responsabile delle Relazioni Esterne di Banca 360 FVG, ha presentato il Progetto Arcobaleno e i contributi messi a disposizione dall’istituto di credito a favore degli enti no profit e delle iniziative di interesse collettivo. A chiudere gli interventi è stata la dott.ssa Federica De Mattia, Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha approfondito gli aspetti legati alle rendicontazioni, fornendo indicazioni operative utili per una corretta gestione amministrativa e finanziaria.

“La presenza di oltre 50 associazioni, anche provenienti da fuori Manzano, conferma quanto sia sentita l’esigenza di informazione, confronto e supporto concreto – ha dichiarato l’assessore Matteo Bassi -. Come Amministrazione vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per il mondo associativo, creando occasioni utili e favorendo il lavoro in rete tra istituzioni, associazioni, sistema bancario e professionisti”.

L’Amministrazione comunale di Manzano conferma così il proprio impegno a sostegno del volontariato e del tessuto associativo, riconoscendone il valore strategico per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio.