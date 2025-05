Scontro tra auto, una finisce fuori strada: due persone ferite

L’incidente a San Michele al Tagliamento.

Alle 11:00 di oggi, giovedì 8 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla SP74, in via Aldo Moro, a San Michele al Tagliamento, che ha coinvolto due automobili. Una delle vetture è finita fuori strada. Due persone sono rimaste ferite.

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate dai distaccamenti di Portogruaro e Latisana, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto i due conducenti, rimasti incastrati all’interno degli abitacoli. I feriti sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.