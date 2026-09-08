Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 9 settembre

Nuvole, temporali e piogge localmente intense: mercoledì 9 settembre il meteo cambia volto in Friuli Venezia Giulia, con un peggioramento più evidente nel corso della giornata. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo e dal pomeriggio rovesci e temporali saranno più probabili e diffusi, con la possibilità di fenomeni intensi.

La situazione è legata all’afflusso sulla regione di correnti umide sud-occidentali, favorito dall’affondo di una saccatura sul Mediterraneo occidentale. Verso la costa non si esclude qualche temporale forte, associato a forti raffiche di vento.

Le temperature massime saranno in calo. In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi, mentre le massime si fermeranno tra 26 e 28 gradi. Sulla costa sono previste minime tra 19 e 22 gradi e massime tra 26 e 29 gradi. A 2.000 metri la temperatura media sarà di 12 gradi, mentre a 1.000 metri sarà di 18 gradi.