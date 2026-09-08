Concerto di Bocelli a Gemona, il Pd presenta un esposto ad Anac

Un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e una segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti (dove sarebbe già aperto un fascicolo su questo e altri eventi). È l’iniziativa intrapresa da Diego Moretti, capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla vicenda del concerto di Andrea Bocelli del 7 maggio a Gemona del Friuli.

L’esposto all’Anac riguarda la procedura negoziata (cioè senza bando) utilizzata per l’affidamento legato all’evento. “Sulla vicenda del concerto di Bocelli in Friuli va fatta chiarezza fino in fondo. Dopo l’interrogazione di maggio e dopo l’accesso agli atti di agosto abbiamo ritenuto di procedere con una segnalazione all’Anac. Sarà l’Autorità anticorruzione, poi, a decidere se ci sono state o meno delle irregolarità”.

Nel mirino la procedura e oltre tre milioni di euro

Moretti sostiene che la questione non riguardi soltanto gli aspetti tecnici della procedura. Il capogruppo dem torna infatti anche sul costo dell’evento, già contestato nell’interrogazione presentata a maggio.

“Non c’è solo una questione tecnica – evidenzia il dem -: alla base di questa nostra richiesta di chiarezza ci sono sempre le motivazioni già sollevate a maggio con la mia interrogazione: oltre tre milioni di euro pubblici per un evento di quel tipo sono eticamente e nei fatti inaccettabili e di questo bisogna darne conto ai cittadini”.