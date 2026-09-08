Pasian di Prato, dal 14 settembre il bus arriva fino a Colloredo

Da Pasian di Prato a Colloredo di Prato con un nuovo collegamento in bus. Il servizio partirà il 14 settembre in via sperimentale e resterà attivo fino al termine dell’anno scolastico. La novità si accompagna a modifiche anche per le linee 4 e 5 del trasporto pubblico locale.

“A partire dal 14 settembre il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di Pasian di Prato sarà interessato da alcune importanti novità, frutto del lavoro congiunto tra Regione, Comune di Pasian di Prato e Tpl Fvg Scarl, attraverso la consorziata Arriva Udine, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e rispondere alle esigenze di mobilità del territorio“, ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell’incontro svoltosi a Pasian di Prato, al quale hanno partecipato i tecnici della direzione regionale Infrastrutture.

Cinque corse per Colloredo e modifiche alla linea 5

Il nuovo collegamento tra Pasian di Prato Centro e Colloredo di Prato prevede cinque corse giornaliere in partenza dalla fermata di fronte al Municipio di Pasian di Prato. Gli autobus partiranno alle 7.30, 10.40, 13.40, 16.40 e 18.25.

Il servizio sarà monitorato per tutta la durata della sperimentazione, così da verificarne l’effettivo utilizzo. Sulla base dei risultati, Regione, Comune e gestore potranno valutare se rendere stabile il collegamento. “A completamento del nuovo collegamento – ha aggiunto Amirante – sulla linea 4 Pasian di Prato-Via Argentina sarà mantenuta la coincidenza in prosecuzione con tutte le corse provenienti da Colloredo di Prato”.

Una modifica riguarda infine la linea 5 U103 Passons-Paparotti. L’intervento prevede l’arretramento del capolinea di origine della corsa numero 801, con la conseguente estensione del percorso al tratto Pasian di Prato-Passons.