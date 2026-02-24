Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 25 febbraio

Il meteo in Friuli.

l Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Per mercoledì 25 febbraio le previsioni indicano condizioni generalmente buone su tutto il territorio regionale, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e assenza di fenomeni significativi.

Nel corso della giornata il tempo si manterrà stabile, con ampie schiarite sia in pianura sia lungo la costa.

La situazione sarà favorita da un campo di alta pressione che garantirà condizioni asciutte e un clima complessivamente gradevole per il periodo.

Durante la notte e al primo mattino si segnala la possibile formazione di foschie su pianura e costa, con qualche banco di nebbia localizzato, specie nelle aree più umide e riparate. Nelle valli alpine saranno probabili inversioni termiche più marcate, con temperature più basse nei fondovalle rispetto alle quote superiori.

Le temperature.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 2 e 5 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 14 e 17 gradi, regalando un clima piuttosto mite nelle ore centrali. Sulla costa minime tra 6 e 9 gradi e massime tra 12 e 14 gradi, con escursioni termiche più contenute rispetto all’entroterra.



Lo zero termico si attesterà attorno ai 3000 metri, un valore elevato per il periodo, mentre si registreranno circa 6 gradi a 1000 metri e 4 gradi a 2000 metri.