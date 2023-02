Forte vento in arrivo in Fvg: allerta meteo della Protezione civile

L’allerta meteo in Fvg.

Allerta meteo della protezione civile in Fvg a causa delle forti raffiche di vento. L’anticiclone sull’Atlantico e la depressione sulla Russia fanno affluire correnti nordoccidentali sull’Italia. Un fronte, nella notte tra venerdì e sabato, determinerà la temporanea e decisa intensificazione delle correnti.

Per domani, sabato 4 febbraio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con foschia nella notte e nella prima mattina con qualche debole precipitazione in Carnia. In montagna, di notte e al mattino, soffieranno venti forti da nord-ovest, anche molto forti in quota. Sarà comunque possibile qualche raffica locale anche a fondovalle, specie in Carnia. L’intensità del vento calerà nel pomeriggio.

Per domenica 5 invece è previsto cielo in genere poco nuvoloso, con vento in attenuazione rispetto al giorno precedente. Le temperature invece subiranno un deciso calo.