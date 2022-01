Un gennaio all’insegna del sole: il meteo del weekend in Friuli

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Questo weekend in Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà in prevalenza sereno con inversione termica, specie nelle ore notturne ed al mattino nei fondovalle ed in pianura. Le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Sulle zone orientali e sulla costa soffierà Bora moderata, specie a Trieste e sul Carso.

Le temperature oscilleranno tra i -2 e i 14 gradi in pianura e tra 1 e 13 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà soleggiato, mentre le temperature oscilleranno tra gli 1 e i 12 gradi.

