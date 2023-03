E’ accaduto alla cartiera Ermolli di Moggio.

Un grande gesto di solidarietà alla cartiera Ermolli di Moggio Udinese: i colleghi di lavoro, infatti, hanno donato parte delle loro ferie e permessi ad un padre che ha necessità di assistere il figlio malato.

Tutto è iniziato a febbraio, quando il piccolo, dopo un banale raffreddore, ha cominciato ad avere dolore alle gambe e difficoltà a parlare. Portato in ospedale, il bimbo è stato sottoposto ad esami ed accertamenti, fino alla diagnosi: ha una sindrome rara, che, per fortuna, è guaribile in pazienti giovani. Ma la degenza è lunga, il piccolo ha bisogno di assistenza, a casa c’è anche una sorella e in più, bisogna andare al lavoro. I genitori si sono alternati con i turni, ma alla fine, al papà non restavano che alcuni permessi di maternità facoltativa, che vengono pagati, però, al 30 per cento.

Come riportato dal Messaggero Veneto, colleghi, sindacato e azienda, però, si sono mossi: Rsu e proprietà della cartiera, con l’aiuto del segretario generale Fistel Cisl, Massimo Albanesi, hanno siglato l’accordo per la cessione delle ferie solidali dei 170 dipendenti. Un bellissimo esempio di generosità, che ora consentirà al papà di stare accanto a suo figlio nella ripresa dalla malattia.