La novità negli ambulatori comunali di Monfalcone.

Sanitari e pazienti in sicurezza: nei tre ambulatori di proprietà del Comune di Monfalcone, presso Casa Albergo, via Pisani e via Valentinis, sono stati installati i dispositivi che consentono ai sanitari il contatto diretto con le Forze dell’Ordine nel caso di minacce alla propria incolumità e nei prossimi giorni si concluderà anche l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza degli ambulatori, con visione sui punti di entrata ed uscita.

Al medico che si trovasse in difficoltà basterà premere il pulsante, collocato in posizione idonea, che farà automaticamente partire le chiamate ai Carabinieri e alla Polizia Locale, che verranno avvisati tramite messaggio preregistrato sul pericolo e sulla posizione del minacciato. Meno di cinque minuti di orologio e le Forze dell’Ordine sono sul posto, pronte all’intervento.

“Vogliamo medici e pazienti al sicuro – ha spiegato primo cittadino Anna Maria Cisint che ha compiuto un sopralluogo presso l’ambulatorio di Casa Albergo – e abbiamo dimostrato che in pochi giorni si può fornire un’azione seria di supporto ai sanitari”.

“È un modello-sicurezza – ha concluso il vicesindaco Garritani -, che ci auguriamo possa essere replicato in tutte le strutture sanitarie, tra i primi il Pronto Soccorso, a tutela di chi svolge una professione così importante che richiede costante contatto con gli altri”.