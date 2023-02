Comuni in fiore, Monfalcone è in gara anche quest’anno

Competizione Comuni in fiore, c’è anche Monfalcone.

Monfalcone entra quest’anno nella competizione globale dei Comuni in fiore. Già aderente dal 2019 all’iniziativa di Asproflor, Monfalcone detiene il titolo di Comune Fiorito da tre anni, decorato nel 2022 con la qualifica dei “quattro fiori”, uno dei più alti riconoscimenti a segnalare sì la vivibilità ma pure la pulizia della Città.

“La cura del verde per questa amministrazione resta un tassello importante della strategia per migliorare la vivibilità della città”, ha sottolineato il sindaco Anna Maria Cisint. “Il verde urbano di competenza comunale copre a Monfalcone 350 mila metri quadri tra giardini, aree verdi, aiuole spartitraffico, cigli stradali e parchi”. Parchi tra cui rientrano il Giardino del Benessere 1 e 2, “creati ad hoc grazie alla piantumazione di piante a bassa produzione di pollini allergenici e con manto erboso ricoperto prevalentemente da trifoglio anziché graminacee”. Scelta, questa, attuata pure nelle scuole, per agevolare chi soffre di allergie.

“L’aver lavorato sul verde in maniera continuativa ha inciso molto sulla selezione” spiega l’assessore all’Ambiente Sabina Cauci “infatti uno dei criteri che ci ha portato a gareggiare a livello mondiale è l’attenzione posta ai parchi e alle aree verdi pure durante il periodo della pandemia”. Periodo anzi, in cui “secondo la nostra amministrazione era essenziale concentrarsi sulle aree all’aperto a disposizione dei cittadini”.

“Ringrazio per l’ottimo operato l’assessore Cauci, gli uffici e i giardinieri” termina Cisint, “che si occupano non solo del centro cittadino ma che hanno reso fiorite pure Marina Julia, il piazzale della stazione ferroviaria, i percorsi ciclabili e i parchi tutti”.