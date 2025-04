La Galleria Rifugio riapre le porte: un viaggio nella memoria della guerra

Visita in anteprima, il 4 aprile, alla rinnovata Galleria Rifugio di Monfalcone.

Un luogo simbolo della memoria storica di Monfalcone riapre le sue porte al pubblico: la Galleria Rifugio, dopo un importante intervento di recupero e valorizzazione, sarà protagonista di un’anteprima speciale venerdì 4 aprile.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Consorzio Culturale del Monfalconese, permetterà ai cittadini di scoprire la storia e il valore di questa struttura, utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’opportunità per immergersi nel passato e conoscere da vicino un’opera di grande valore culturale.

Un’anteprima per scuole e cittadini

La giornata si aprirà con un appuntamento dedicato agli studenti: a partire dalle 9:00, la dottoressa Marta Tasso del CCM guiderà una presentazione multimediale nell’atrio del Municipio, illustrando il ruolo fondamentale che la Galleria ha avuto durante il conflitto.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, la Galleria sarà accessibile al pubblico, offrendo a tutti la possibilità di esplorarne gli spazi prima del completamento del nuovo allestimento. L’ingresso sarà da Piazza della Repubblica, accanto alla scalinata della Salita Granatieri. L’evento è aperto a tutti: un’occasione per giovani, famiglie e appassionati di storia di riscoprire un pezzo fondamentale del patrimonio locale e riflettere sulle vicende che hanno segnato il territorio.

Un’opera riqualificata per la comunità

Lunga 270 metri, larga 6 e alta 4,5, la Galleria Rifugio ospitò fino a 4.000 persone durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L’intervento di recupero, dal valore di 810 mila euro, rientra in un più ampio progetto di sviluppo turistico sostenibile dell’area litoranea e carsica, finanziato con 11 milioni di euro dalla Regione. Grazie a questi lavori, la struttura è stata consolidata e resa accessibile in totale sicurezza.