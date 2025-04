Incidente tra mezzi pesanti in A4.

Poco dopo le 17,00 di oggi, giovedì 3 aprile, è stato chiuso il tratto autostradale San Donà di Piave – Cessalto della A4 (Venezia – Trieste) in direzione Trieste a causa di un incidente. Nel sinistro, avvenuto al chilometro 427+300 – sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti, tra cui un trasporto eccezionale. Non si segnalano feriti.

Per evitare incolonnamenti Autostrade Alto Adriatico, ha provveduto prima a segnalare – tramite i pannelli a messaggi variabile – il reindirizzamento “virtuale” (consigliato) A27/A28 per chi proviene da Venezia e poi a istituire l’uscita obbligatoria a San Donà in direzione Trieste. Chiuso anche l’ingresso allo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste.