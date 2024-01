Il Gesù Bambino torna nel presepe di Monfalcone

“Monfalcone non rimarrà senza il suo Gesù Bambino” – è scritto nella lettera che accompagna la statua raffigurante la natività di Nostro Signore donata da un anonimo cittadino a seguito della brutale distruzione, nella notte di Capodanno, dell’analoga statuina del presepe di piazza della Repubblica – e così è stato. La pioggia battente e l’allerta gialla non hanno fermato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e numerosi cittadini che ieri mattina, alle 10.30 in punto, hanno deposto la statua donata – benedetta in loco da don Remo – all’interno della mangiatoia.

Gesto fisicamente compiuto da Alessio, il giovane volontario della Protezione civile al quale il dono è stato consegnato. “Un omaggio che un generoso concittadino ha voluto donare a tutta la città e che rappresenta un segno profondissimo del Natale, della nostra cultura, che intendiamo valorizzare” – ha rilevato il sindaco Cisint.

“Questo sarà infatti il Gesù Bambino ufficiale che deporremo ogni anno nel presepe della Piazza, per portare avanti il valore dei nostri simboli e della nostra storia: son passati ben 800 anni da quando, a Greccio, San Francesco ha voluto la rappresentazione del primo presepe e noi intendiamo continuare a salvaguardare questa bella tradizione. Questa statuina simboleggia un punto di ripartenza di una comunità, oggi così numerosa, che, dopo la sofferenza patita, testimonia la volontà di stare insieme e raccogliersi, più unita che mai, vivendo appieno lo spirito del Natale. Un momento bellissimo che riporta sul volto di tanti il sorriso, dopo un atto molto brutto. Ringrazio il donatore che con il suo gesto ci ha scaldato il cuore. Abbiamo anche voluto riprodurre un estratto della sua lettera, che abbiamo posizionato all’interno del presepe, affinchè emerga la sua bellezza d’animo. Un bel regalo che la città ha molto apprezzato”.

Un ulteriore gesto di vicinanza alla città é stato espresso da parte di una concittadina che si è offerta di restaurare la statuina vandalizzata. Insieme al presepe di piazza della Repubblica, fino all’8 gennaio sarà possibile visitare anche la mostra dei presepi allestita nell’atrio del Municipio.