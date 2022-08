SuperEnalotto, Monfalcone baciata dalla fortuna: arriva un 5

A Monfalcone vinti 51mila euro.

Se la si chiama ogni tanto la fortuna risponde, e in Friuli Venezia Giulia c’è chi è stato baciato dalla dea bendata con il SuperEnalotto: nel concorso del 13 agosto, è stato centrato un “5” del valore di 51.751,52 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita L’Angolotto di via Gorizia 31-33 a Monfalcone, in provincia di Gorizia.

Intanto il Jackpot è arrivato a quota 254,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.