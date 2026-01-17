Talenti in scena: Hanna Schmidt e Matteo Scalet in concerto al teatro di Monfalcone

Domenica 18 gennaio alle ore 11.00, il Teatro Comunale di Monfalcone ospiterà un appuntamento speciale della rassegna “Talenti in Scena“. Per la prima volta, grazie alla nuova collaborazione con il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, che si affianca alla consolidata partnership con il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, il palcoscenico del Marlena Bonezzi accoglierà giovani musicisti provenienti anche dall’istituto udinese.

Protagonisti del concerto saranno la violinista Hanna Schmidt e il pianista Matteo Scalet, che proporranno un programma di grande fascino e varietà, dal classicismo viennese all’impressionismo francese del primo Novecento.

Il recital si aprirà con la Sonata n. 21 in Mi minore KV 304 di Wolfgang Amadeus Mozart, composta a Parigi nel 1778, una pagina pervasa da malinconia e intimità che anticipa il lirismo romantico. Seguirà la Sonata n. 8, op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, del 1802, caratterizzata da serenità e umorismo, con un dialogo strumentale ricco di passaggi all’unisono che culmina in un brillante finale a moto perpetuo. Il programma proseguirà con la Suite Populaire Espagnole di Manuel De Falla nella trascrizione di Paul Kochanski, che evoca l’anima della tradizione iberica attraverso ritmi danzanti e melodie appassionate. Concluderà la mattinata la Sonata n. 3 in Sol minore di Claude Debussy, scritta nel 1917, ultima grande composizione del maestro francese che, nonostante il periodo tragico della Grande Guerra, conserva un’espressività vitale e luminosa, esempio di raffinatezza timbrica e libertà formale.

Hanna Schmidt, nata nel 2000 a Trento e cresciuta a Monaco di Baviera, vanta una brillante carriera concertistica che l’ha vista esibirsi nei più prestigiosi festival italiani, dal Maggio Musicale Fiorentino al Garda Lake Music Festival. Primo premio al Bundeswettbewerb Jugend Musiziert e fondatrice del Quartetto Eurydice, collabora con importanti realtà orchestrali tra cui la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni di Trieste e l’Orchestra da camera di Pordenone.

Matteo Scalet, diplomatosi con lode al Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano, è apprezzato per la versatilità del suo repertorio e la sensibilità cameristica. Ha collaborato con la Gustav Mahler Jugendorchester, l’Orchestra Haydn e numerosi ensemble vocali e strumentali. Dal 2025 ricopre il ruolo di accompagnatore al pianoforte presso il Conservatorio di Trento.

La direzione artistica musicale di “Talenti in Scena” è affidata a Simone D’Eusanio.

La nuova partnership con il Conservatorio di Udine concretizza la visione strategica dell’Amministrazione Comunale di Monfalcone di fare della rassegna un progetto condiviso che mette in rete le eccellenze della formazione musicale regionale e valorizza i giovani talenti del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in collaborazione con Fazioli Pianoforti.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 11.00 al Teatro Comunale “Marlena Bonezzi”.