Cosa fare nel weekend in Friuli: vino, Frecce Tricolori, sagre e musica

ll weekend porta in Friuli Venezia Giulia un calendario fitto di appuntamenti, tra grandi eventi all’aperto, feste di paese, concerti, rievocazioni e iniziative pensate per famiglie, appassionati di motori, musica e buona cucina. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 saranno due giornate da vivere tra colline, località di mare, borghi e aree verdi, con proposte molto diverse tra loro ma unite dalla voglia di inaugurare l’estate con eventi capaci di valorizzare il territorio.



Dalla Fiera dei Vini di Buttrio al concerto di Max Pezzali a Lignano, dallo spettacolo delle Frecce Tricolori a Grado al raduno in Vespa nel Friuli Collinare, senza dimenticare le sagre che animano paesi e comunità, il fine settimana offre davvero molte possibilità per chi cerca un’idea su cosa fare in Friuli.

Fiera Regionale dei Vini di Buttrio

A Buttrio entra nel vivo la 93ª edizione della Fiera Regionale dei Vini, ospitata tra il Parco e Villa di Toppo Florio. Sabato 6 giugno il programma sarà particolarmente ricco: si partirà già al mattino con le iniziative per famiglie, la pedalata ecologica “Buri in bici”, gli appuntamenti culturali della Teca delle Anteprime e l’apertura degli stand gastronomici. Nel pomeriggio spazio alla viticoltura, alle visite guidate e soprattutto al Palio delle Botti, una delle tradizioni più attese della manifestazione.



La sera la fiera proseguirà con Vinum Expo, mostra mercato con degustazioni, ambiente e archeologia, e con la musica del duo Acoustic Songbook. Domenica 7 giugno, invece, la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio continuerà tra tavole rotonde sull’enoturismo, laboratori per bambini, presentazioni di libri, degustazioni di Pinot Grigio ramato e Schioppettino, camminate, visite al Museo della Civiltà del Vino e il finale con “Vini e Vinili”. Un weekend pensato per chi vuole unire calici, cultura e scoperta del paesaggio collinare.

Max Pezzali a Lignano Sabbiadoro

A Lignano Sabbiadoro il fine settimana sarà segnato da uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’inizio estate. Domenica 7 giugno, alle 21 allo Stadio Teghil, Max Pezzali inaugurerà il nuovo tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026” con la tradizionale Data Zero. Sul palco arriveranno i brani che hanno accompagnato più generazioni, dagli anni degli 883 alla carriera solista, per una serata che si annuncia come una grande festa pop.



La giornata lignanese, però, non sarà solo musica. Domenica mattina, alle 11, all’Orangerie del Riviera Resort Hotel di Lignano Riviera, prenderà il via anche la rassegna “Un libro… un caffè”, con Christina Noacco e il volume “Acque vive – La via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia”. Il weekend di musica e cultura a Lignano proporrà così due anime diverse della località: quella dei grandi concerti e quella degli incontri dedicati al paesaggio, all’acqua e all’identità del Friuli Venezia Giulia.

Frecce Tricolori, Mytho Sunset Run e Corpus Domini a Grado

Grado si prepara a un fine settimana tra spettacolo, tradizione e mare. Sabato 6 giugno il litorale diventerà una grande platea a cielo aperto per il Grado Airshow, con le Frecce Tricolori protagoniste dalle 16 alle 18. Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente lungo il litorale e dal Lungomare Nazario Sauro, con le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di altri piloti a fare da cornice a uno degli eventi più attesi dell’inizio estate.



Sempre sabato ci sarà anche la cerimonia per la 38ª Bandiera Blu, con corteo da piazza Duca d’Aosta e consegna del vessillo in Largo Pasolini, mentre alle 18 partirà la Mytho Sunset Run, corsa non competitiva di 12 chilometri tra le Valli di Pesca e il Residence Punta Spin, con finalità solidale a favore di Lucyland. Domenica 7 giugno, invece, il fine settimana di eventi a Grado tra Frecce Tricolori, Bandiera Blu e Corpus Domini proseguirà con la celebrazione del Corpus Domini: alle 9 la Messa nella Basilica di Sant’Eufemia e alle 9.40 la processione lungo le vie del centro storico.

Raduno in Vespa “Sulla via del prosciutto” – San Daniele del Friuli

Domenica 7 giugno il Friuli Collinare sarà attraversato dal rombo delle Vespa con il raduno “Sulla via del prosciutto”, organizzato dai Vespars – Vespisti San Daniele A.P.S. L’appuntamento, arrivato all’undicesima edizione, partirà da San Daniele del Friuli e porterà i partecipanti lungo un percorso di circa 50 chilometri tra strade secondarie, borghi, castelli e panorami collinari.

Il ritrovo è fissato alle 9 nel centro storico di San Daniele, con iscrizioni, colazione e foto di gruppo nella cornice del Duomo. Da lì il tour toccherà la zona di Fagagna e Martignacco, poi Pagnacco, Colloredo e Majano, trasformando il raduno in Vespa nel Friuli Collinare in un itinerario di promozione del territorio, tra passione per le due ruote, convivialità e sapori locali.

Le sagre e le feste di paese

Festa dei Prati – Pasian di Prato

A Pasian di Prato il weekend sarà dedicato alle erbe spontanee e ai prati stabili con la Festa dei Prati, nell’area festeggiamenti di via Missio. Sabato 6 giugno, alle 15.30, è in programma la seconda edizione della pedalata ecologica organizzata dall’ASD Chiarcosso Help Haiti, mentre alle 21 la serata sarà animata dalla musica del gruppo Jemm.



Domenica 7 giugno la Festa dei Prati a Pasian di Prato entrerà nel vivo già al mattino con la visita guidata ai prati stabili, il mercatino dell’usato “Soffitte in festa”, i giochi per bambini e la degustazione dell’amaro della Distilleria Daria-Spirito Ottanta. A tavola ci saranno i piatti alle erbe, dai tortelloni all’orzotto, fino al Pranzo Verde, con cucina aperta dalle 12 alle 14.

Festa del Lago Burida – Porcia

A Porcia torna la Festa del Lago Burida, una delle sagre più attese dell’estate pordenonese, immersa nell’area verde tra lago e parco. Sabato 6 giugno la giornata comincerà presto con la Burida Gravel Ride, in partenza alle 7.30 insieme al Principe Bike Team, mentre la sera sarà dedicata alla musica live con i Guns Illusion – The Guns N’ Roses Tribute Show.



Domenica 7 giugno la Festa del Lago Burida sarà aperta anche a pranzo e proseguirà poi in serata, alle 21, con il concerto de I Ruvidi. Il cuore della festa resterà la cucina di pesce, con seppie, gamberoni, filetto di branzino, sarde alla piastra e frittura, serviti in un contesto curato e adatto anche alle famiglie, grazie agli spazi verdi e al parco giochi per bambini.



Castello in Festa – Caneva

A Caneva il weekend avrà il sapore della storia con Castello in Festa, la manifestazione della Pro Loco Castello di Caneva che porta nel borgo atmosfere medievali, musica e cucina del territorio. Sabato 6 giugno, dalle 18, apriranno i chioschi, mentre alle 21 saliranno sul palco gli Inisglas, band irish punk chiamata ad animare la serata.



Domenica 7 giugno sarà invece la giornata medievale, con appuntamenti pensati per far rivivere il fascino del borgo e delle antiche tradizioni castellane. Tra rievocazioni, figuranti in costume, esibizioni e richiami alla vita del Medioevo, Castello in Festa a Caneva proporrà anche i sapori del territorio, a cominciare dalla Castellana, il piatto simbolo della festa a base di ravioli ripieni.



Tradizion Cjastelane – Paludea di Castelnovo del Friuli

A Paludea di Castelnovo del Friuli il weekend sarà quello della 43ª edizione di Tradizion Cjastelane, nell’area festeggiamenti “Ai Pioppi”. Sabato 6 giugno bar e cucina apriranno dalle 17, con specialità friulane e giochi gonfiabili gratuiti per bambini dai 3 ai 12 anni. Alle 17.30, nella Biblioteca civica R. Appi, è previsto lo spettacolo teatrale e musicale “La speranza nelle radici”, di e con Dino Persello, mentre alle 20.30 spazio al concerto dei Rockside, tribute band di Lucio Battisti.



Domenica 7 giugno la Tradizion Cjastelane a Paludea partirà alle 9.30 con la 40ª Castelnovo Pedala Storica, su un percorso misto di circa 15 chilometri tra asfalto e sterrato. Nel pomeriggio ci sarà “La zornada dai canais”, con laboratori creativi, aeroplani di carta e giochi per bambini, mentre il menù proporrà ravioli alle erbe di campo, frico con polenta, gnocchi al ragù, salame con aceto e cipolla e altri piatti della tradizione.



Sagra di Zompicchia: la cinghialata – Codroipo

A Zompicchia di Codroipo il fine settimana porta al campo sportivo la tradizionale sagra, quest’anno con la novità della Cinghialata. Sabato 6 giugno le cucine apriranno dalle 18 con piatti a base di cinghiale, carni alla griglia, calamari fritti, frico e altre specialità, mentre dalle 14 ci saranno l’Arena Spartan Softair e il XIII Torneo di calcio maschile. Alle 21 la serata sarà affidata alla musica degli Absolute5.



Domenica 7 giugno la Sagra di Zompicchia sarà aperta anche a pranzo dalle 11. La giornata proseguirà con le attività sportive: Arena Spartan Softair, XII Torneo di calcio maschile e IV Torneo di calcio femminile. In serata, dalle 20, spazio alla musica con Dj Bosco e Paolo Innocenzi, per chiudere il weekend tra cucina, sport e intrattenimento.



Vissi d’Arte – Codroipo

Sempre a Codroipo, sabato 6 giugno alle 19, il Museo Civico delle Carrozze ospiterà “Vissi d’Arte”, una serata concerto in costume dedicata a Giacomo Puccini. L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà nella Corte del Museo Civico delle Carrozze, a San Martino di Codroipo, e unirà musica dal vivo, racconto e atmosfere d’epoca.



Il soprano Lucia Sartori e il tenore Simone Ravagnan interpreteranno alcune delle arie più celebri del compositore, accompagnati dalla narrazione storica di Enrico Bertolotti. A rendere ancora più suggestivo Vissi d’Arte a Codroipo saranno gli abiti dei primi del Novecento curati da Francesco Ugoli dell’Atelier Rialto di Venezia, per un viaggio tra melodramma, Belle Époque e storia della musica italiana.